15 Temmuz şehitleri için dualar okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Niğde Şehitliğinde Kuran'ı Kerim okunarak dualar edildi.

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  • 15.07.2022 17:42
  • Güncelleme: 15.07.2022 17:42
15 Temmuz şehitleri için dualar okundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Niğde Şehitliğinde Kuran’ı Kerim okunarak dualar edildi.

Derbent Şehitliği’ne yapılan ziyarete Vali Mustafa Koç’un yanı sıra Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından Şadırvan Parkta düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi; Niğde Valisi Mustafa Koç, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve kurum müdürleri ile vatandaşlar tarafından gezildi.

İHA

Kayseri Gündem
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