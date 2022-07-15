Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

PAYLAŞ
  • 15.07.2022 17:37
  • Güncelleme: 15.07.2022 17:46
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.’den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.’nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Emre Demir, Barcelona'da

Emre Demir, Barcelona'da

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak