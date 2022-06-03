15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için yazılan şiirin klibi çekildi

15 Temmuz’da meydana gelen darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir için yazılan bir şiir, Kayseri’de yeniden bestelenerek klip yapıldı. Bu çalışmayı yürüten isimse, Kültür Bakanlığı mahalli saz ve ses sanatçısı Namık Kemal Bilgin oldu. Bilgin, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk müziği koro şefliğini yapmakta. Yaptığı bu çalışma hakkında konuşan Bilgin, “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize hain bir darbe girişimi planlandı. Bu girişimden sonra 15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi diye bir kitap yayınlandı. Bu kitap için bir yarışma düzenlendi, yarışmaya 500’e yakın eser geldi. Bu eserlerin içerisinden 60 tanesi seçilerek kitapta yer verildi” dedi.

KÜLTÜRÜMÜZ, SANATIMIZ VE MİLLİ BİRLİĞİMİZ İÇİN ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ.

15 Temmuz hakkında ilk çalışmasının bu olmadığını belirten Bilgin, bundan sonraki süreçte de hayata geçirmek istediği bir projeden bahsetti. Bilgin, “Ben daha önce 15 Temmuz’da köprüde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile ilgili şiiri beste ve klip yapmıştım. Ve şimdi 15 Temmuz’un kaderini değiştiren şehitlerden biri olan Ömer Halisdemir için yazılmış şiiri beste haline getirdim. Aslında daha önce yapmıştım ama yetiştirememiştik. Şimdi profesyonel ses kayıtları, klipleri tamamlandı. 8 Haziran’da her platformda yayınlanacak. Bizler sanatçıyız, kültürümüz, sanatımız, milli birliğimiz için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ve önümüzde ki yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü, bundan dolayı yeni bir marş düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz coğrafya çok kritik bir nokta. Herkes bize saldırabiliyor. Siyasiler gelip geçici, bizim için önemli olan vatanımızın bölünmez birliğidir” ifadelerini kullandı.