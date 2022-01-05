15 Temmuz Derneği Geleneksel Gençlik Kampı

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 'Geleneksel Gençlik Kampı' projesi kapsamında Şehit yakını gençler Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde Kış Kampı yaptı.

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  • 05.01.2022 12:14
  • Güncelleme: 05.01.2022 12:14
15 Temmuz Derneği Geleneksel Gençlik Kampı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen “Geleneksel Gençlik Kampı” projesi kapsamında Şehit yakını gençler Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde Kış Kampı yaptı.

Kampın son gününde düzenlenen programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, AK Parti Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Şehit yakını gençler ile buluştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın şehit yakını gençlerle sohbet ederek, tecrübelerini aktardı.

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İHA

Kayseri Gündem
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