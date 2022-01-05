Hizmet-İş Sendikası ve belediye işçilerinden Başkan Palancıoğlu'na teşekkür

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve belediye işçileri gıda yardım desteği nedeniyle Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

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  • 05.01.2022 12:10
  • Güncelleme: 05.01.2022 12:31
Hizmet-İş Sendikası ve belediye işçilerinden Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve belediye işçileri gıda yardım desteği nedeniyle Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

İşçinin her zaman yanında olan belediye olduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Şuanda Kayseri’nin değil Türkiye’nin en iyi hizmet veren belediyelerinin başındayız. Dolayısıyla bu başarıyı ekip arkadaşlarımla birlikte yakalıyoruz, tek başımıza bir şey yapmak mümkün değil. Biz elimizden geldiğince mesai arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı düşünecek şekilde hareket ediyoruz. Sağ olsun hükümetimizin en son yapmış olduğu zamlarla birlikte yüzler güldü. İnşallah daha da iyi olur. Bizde belediye olarak her zaman elimizden geldiğince destek veriyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizi her zaman payidar eylesin, ülkemizin gelişmesini, büyümesini nasip eylesin. Özellikle 2022 yılının çok güzel bir yıl olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. İnşallah hep birlikte ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için çalışacağız. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Melikgazi’miz için alın teri döken işçi kardeşlerimizin daima yanındayız” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, “2021 yılını bitirdik. 2021 yılında Mustafa Palancıoğlu Başkanımızı hem sahada hem de çalışma ortamımızda her zaman yanımızda gördük. Alım gücümüzün zorlaştığı bu dönemde işçilerimize verilen gıda yardım desteği nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduk. Başkanımızdan Allah razı olsun hep yanımızda görüyoruz kendisini. Hem sendikamız adına hem de işçi arkadaşlarımız adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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