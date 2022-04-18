12 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kayseri'de meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayının faili, düzenlenen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.
- 18.04.2022 22:23
- Güncelleme: 18.04.2022 22:24
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde kent genelinde 12 farklı yerde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlattı. Bütün hırsızlıkları aynı kişinin yaptığını belirleyen polis, belirlene adrese baskın yaparak 30 yaşındaki B.B.’yi yakaladı.
Şahsın, 9 farklı yerden toplam 41 bin 860 lira değerinde bisiklet, 16 bin lira değerinde motosiklet ve 1.500 lira değerinde akülü araba çaldığı açıklandı.
Gözaltına alınan B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1ha
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