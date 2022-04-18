Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1’i kadın 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda 3 ayrı ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın, hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’hakaret’ suçlarından 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. ve hakkında ’kasten yaralama’ suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine teslim edildi.