104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor, vakaya giden ambulans da yolda kaldı

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

PAYLAŞ
  • 17.01.2022 09:22
  • Güncelleme: 17.01.2022 09:22
104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor, vakaya giden ambulans da yolda kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 104 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Gürün ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 25 yaşındaki F.T. aniden rahatsızlandı. Genç kızın ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tipi nedeniyle köye ulaşamadı. İlçe Özel İdaresi ekipleri ambulansın yolunu açarak hastaya ulaşmalarını sağladı. Hastaneye kaldırılan F.T.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama

AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama

Uçak seyahatlerinde PCR testi uygulama kararları kesinleşti

Uçak seyahatlerinde PCR testi uygulama kararları kesinleşti

Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Çığ altında kalan diplomatın cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan diplomatın cansız bedenine ulaşıldı

Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

DAHA FAZLA
SP'li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor' yaygarası yapıyorlar'

SP’li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor’ yaygarası yapıyorlar'

Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Talas'ta kırsal aktarması için özel durak

Talas'ta kırsal aktarması için özel durak

Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Kayseri'de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı