104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor, vakaya giden ambulans da yolda kaldı

Sivas’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 104 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Gürün ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 25 yaşındaki F.T. aniden rahatsızlandı. Genç kızın ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tipi nedeniyle köye ulaşamadı. İlçe Özel İdaresi ekipleri ambulansın yolunu açarak hastaya ulaşmalarını sağladı. Hastaneye kaldırılan F.T.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.