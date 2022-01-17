Kayseri'de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri'de 4 farklı yerde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı yerde adreste hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

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  • 17.01.2022 08:26
  • Güncelleme: 17.01.2022 08:26
Kayseri'de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Şüphelilerden K.D isimli şahıs Vodafone’ye ait binada 10 bin TL değerinde 2 adet akü çalma, 30 Metre uzunluğunda enerji kablosu çalma, Gültepe Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı’nda motosikleti kötüye kullanma, Sahabiye Mahallesi’nde 1 adet post cihazı ve 1500 TL paranın kötüye kullanma yoluyla hırsızlık yaptığı tespit edildi. E.Ü isimli şahıs ise Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde Otodan 1 adet 8 bin TL değerinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı tespit edildi. 
Şüpheli K.D, metruk bina içerisinde suçüstü yakalandı. E.U isimli şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı. 
Gözaltındaki 2 şüpheli, “İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Otodan Hırsızlık” suçlarından adliyeye sevk edilecek.

BGC

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