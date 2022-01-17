Kayseri'de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Şüphelilerden K.D isimli şahıs Vodafone’ye ait binada 10 bin TL değerinde 2 adet akü çalma, 30 Metre uzunluğunda enerji kablosu çalma, Gültepe Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı’nda motosikleti kötüye kullanma, Sahabiye Mahallesi’nde 1 adet post cihazı ve 1500 TL paranın kötüye kullanma yoluyla hırsızlık yaptığı tespit edildi. E.Ü isimli şahıs ise Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde Otodan 1 adet 8 bin TL değerinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Şüpheli K.D, metruk bina içerisinde suçüstü yakalandı. E.U isimli şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı.

Gözaltındaki 2 şüpheli, “İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Otodan Hırsızlık” suçlarından adliyeye sevk edilecek.