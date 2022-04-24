1 kilometrelik iftar sofrası

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının bereketin ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 24.04.2022 11:27
  • Güncelleme: 24.04.2022 12:18
1 kilometrelik iftar sofrası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının bereketin ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi.

Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının bereketin ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte iftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 2 sokakta kurulan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sofrada Başkan Çolakbayrakdar ile iftar açan bölge sakinleri, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Ramazanın ruhuna yakışır görüntülerin ortaya çıktığı iftar programında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Bereketli bir iftar sofrasında sizlerle beraberiz. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Sağlık sıhhat içerisinde nice nice ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık, sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Önümüzde yaklaşan Kadir Gecesi mübarek olsun ve arkasından inşallah erişeceğimiz bir bayram var. Ramazan Bayramı’nız da şimdiden mübarek olsun. Rabbim, her daim böyle güzelliklerle Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize ve Türkiye’mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, iftarın ardından yoğun ilgisiyle karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Teravih namazının ardından Kocasinan Belediyesi’nin ‘İkram Lokması’ndan tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı

Kocasinan 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı

75 yıllık Kültepe hikayesi fotoğraftakilerle tamamlanacak

75 yıllık Kültepe hikayesi fotoğraftakilerle tamamlanacak

BBP'den istifalarla ilgili 'bayrak değişimi' açıklaması

BBP’den istifalarla ilgili ‘bayrak değişimi’ açıklaması

Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti

Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti

Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin huzurunda Ramazan

Seyyid Burhanettin Hazretleri’nin huzurunda Ramazan

Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş:'Bu tablo daha önce ülkemizde hiç yaşanmadı!'

Milletvekili Ataş:'Bu tablo daha önce ülkemizde hiç yaşanmadı!'

Kocasinan'dan teravih sonrası lokma ikramı

Kocasinan’dan teravih sonrası lokma ikramı

DAHA FAZLA
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Başkan Özdoğan: 'Mahallemizin gönül sofrasına misafir olduk'

Başkan Özdoğan: 'Mahallemizin gönül sofrasına misafir olduk'

ERÜ şehit ailelerini iftarda buluşturdu

ERÜ şehit ailelerini iftarda buluşturdu

Antalyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar

Antalyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar

1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası