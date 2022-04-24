Kocasinan 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı

Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın yüzünü bu tür etkinliklerle güldürmeyi istiyoruz” dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Etkinlikte Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından gösteriler sergilendi. Etkinlik, çocukların katıldığı yarışmalarla devam etti. Burada bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Görüyorum ki çocuklarımızın bayram neşesini, bayram mutluluğunu onlarla beraber büyükler de anne, babaları, babaanneleri ve anneanneleri de yaşıyor. Hep beraber bu keyfe ortak oluyorlar. Şimdiye kadar 2 yıl boyunca pandemiden dolayı bir arada olamıyorduk. Zaman zaman evlere kapandığımız, evlerden çıkamadığımız günleri yaşadık. Ancak şükür Allah’a geldiğimiz şu günlerde daha rahat ve serbestçe bir aradayız. Hele ki bugünkü gibi burada çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü, keyiflendiği, mutluluklarına ortak olduğumuz günlere eriştik. İnşallah duamız, bu covid-19 salgınının hem ülkemizden hem de dünyadan artık uzak olması. Çünkü 2 yıl boyunca çok sıkıldık. Artık hemşehrilerimizle, çocuklarımızla bir arada olmayı çok özledik. Nasipse bundan sonrasında inşallah bu ve benzeri etkinliklerle kaldığımız yerden devam edip, daha fazlaca hemşerilerimizle bir arada olmayı çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi onları bu tüp etkinliklerle neşelendirmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar etkinlikte kaybolan 2 çocuğun ailesine seslendi

Ayrıca katılımın yoğun olduğu programda; çocuklar ve aileleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, sahnede biten konuşmasının ardından kalabalıkta kayıp olan 2 çocuğun ailelerine, ”Burada 2 tatlı, şirin kızımız var. Yakınları, aileleri lütfen buraya gelerek, çocuklarını alsınlar” dedi.