'Yağışlar sevindirici olsa da bölgelere zarar verdi'

Kırşehir'de Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu şehirde bir kaç gündür etkili olan yağışların bazı ürünleri beslediğini fakat bazı ürünlerde de zarara neden olduğunu söyledi.

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  • 09.06.2022 14:09
  • Güncelleme: 09.06.2022 14:09
'Yağışlar sevindirici olsa da bölgelere zarar verdi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu; şehirde bir kaç gündür etkili olan yağışların bazı ürünleri beslediğini fakat bazı ürünlerde de zarara neden olduğunu söyledi.

Son yağan yağışları değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu; " Beklediğimiz yağışlar geldi, ama zamanında gelmedi. Yağışlar bazı bölgelerimiz için faydalı oldu. Bazı bölgeler için ise faydası olmayacak" dedi. Ay çiçeği, kavun-karpuz, sebze ve ağaçlar için yağışların faydalı olduğunu aktaran Purcu; "Beklenen ama geç gelen yağışların ay çiçeği, yer altı suları, kavun-karpuz, sebze ve ağaçlar için elbette faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Kırşehir’de arpa, buğday, pancar, mısır, nohut, mercimek ekimleri de yapılmakta. Nohut ve mercimeğe elbette faydası olur ancak sadece fayda taneye olur. Çünkü sapa kalkma dönemi artık sona erdi. Sapa kalkmaya beklenen oranda da faydalı olacağını zannetmiyorum. Yağışlar, elbette sevindirici olsa da dere olan yerlerde yağışlar şiddetli olduğundan mahsulü toprakla bir ederek o bölgelere de zarar verdi" diye konuştu.

İHA

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