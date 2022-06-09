Kapadokya Mutfağı Dünya 2.'si oldu

Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlileri Şef Melih İçigen ve Dorukan Boyacı hazırladıkları 'Ateş, Hava, Su, Toprak: Derinlemesine Pişirme Yöntem ve Teknikleri' kitabı ile bu yıl İsveç'in Umea şehrinde yapılan 'Gourmand World CookbookAwards 2022'de (Dünyanın En İyi Yemek Kitapları Yarışması) ikincilik elde etti.

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  • 09.06.2022 13:48
  • Güncelleme: 09.06.2022 13:48
Kapadokya Mutfağı Dünya 2.'si oldu
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Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlileri Şef Melih İçigen ve Dorukan Boyacı hazırladıkları ’Ateş, Hava, Su, Toprak: Derinlemesine Pişirme Yöntem ve Teknikleri’ kitabı ile bu yıl İsveç’in Umea şehrinde yapılan ‘Gourmand World CookbookAwards 2022’de (Dünyanın En İyi Yemek Kitapları Yarışması) ikincilik elde etti.

Yemek kitaplarının Nobel’i olarak nitelendirilen Gourmand World CookbookAwards, 100’ün üzerinde ülkeden 227 farklı bölge, bin 558 bin kitap arasından ’Ateş, Hava, Su, Toprak: Derinlemesine Pişirme Yöntem ve Teknikleri’ kitabını ’A15 Cooking School (Aşçılık Okulları)’ kategorisinde ikinciliğe layık gördü. Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlileri İçigen ve Boyacı’nın hazırladığı kitap, geçtiğimiz yıl düzenlenen Gourmand 2021’de kazananlar listesine girmiş ve bu yılki yarışmaya doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Yarışma ve elde edilen başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şef Melih İçigen; “Profesyonel mutfaklarda başlayan yolculuğumuzun akademiyle bütünleşmesi sonucu daha bilimsel hal alan kitabımız, özellikle geleneksel pişirme yöntemlerini vurgulaması açısından son derece faydalı bilgiler içeriyor. Eserimiz, dünyada yemek kitaplarının Nobel’i olarak bilinen ‘Gourmand World CookbookAwards 2021’de kazananlar listesinde yerini daha önceden almıştı. Bu yıl bu başarıyı ikincilikle taçlandırdık. Okulumuz ve bizler için oldukça gurur verici. Bu süreçte tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Ateş, Hava, Su, Toprak: Derinlemesine Pişirme Yöntem ve Teknikleri kitabı önsözü:

Ateş insan için doğada var olan diğer elementler gibi çok önemlidir. Primatolog Richard Wragham ’İnsana dönüşmemizi sağlayan şey yemek pişirmekti’’ diyerek ateşin bulunması ve kontrol edilebilmesini büyük bir gelişme olarak değerlendirmiştir. Ateşi kontrol edilebilen insanlar temel ihtiyaçlarını giderebildi. Isınabildi, korunabildi, haberleşebildi ve çiğ yemekte zorlandıkları etleri daha rahat yiyerek sindirim sistemini rahatlatabildi. Evrimleşme, değişme, kendini geliştirebilme veya yenilenme surecinde olan insan ateşin kontrol altına alınmasından sonra farklı yollar aramayı hiç bırakmadı. Ateş üstünde pişen etleri avladığı mızrağa geçirerek pişirmeyi veya ısıttığı taş üzerinde pişirmeyi deneyerek hep yenilendi. Dahası ateş ile suyun birleşimi, toprağın kullanımı, kilden elde edilen çömlekte pişirme ve her zaman tüm bunların içerisinde olan hava sirkülasyonunun etkisi, pişirme evrelerinde hep vardı.

İHA

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