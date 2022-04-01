'Toprak ve gübre birleşince bitkiler coşar'

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'na farklı illerden ve yörelerden gelen esnaflar tarafından kurulan Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri 23 Mart-3 Nisan arasında vatandaşların hizmetinde olacak.

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  • 01.04.2022 18:11
  • Güncelleme: 01.04.2022 19:47
'Toprak ve gübre birleşince bitkiler coşar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na farklı illerden ve yörelerden gelen esnaflar tarafından kurulan Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri; 23 Mart-3 Nisan arasında vatandaşların hizmetinde olacak.

Havaların ısınmasıyla bahçe bakımı ve peyzaj çalışmaları hız kazanırken; fuarda kurulan stantlarda çeşitli bitki ve bakım ürünleri vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bahçe bakımında toprağın önemine değinen Nuh Kocakaya; "İlkbaharımız geliyor, biz de güzel memleketimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Baharın ilk aylarında güzel çiçeklerimiz, güllerimiz, süs bitkileriyle peyzaj işlerimiz devam ediyor. Yeni sezonumuz başladı. Bahçe bakımında özellikle ortamdaki toprağın kontrol edilmesi ve bakımının yapılması sonra bitki ekilmesi gerekiyor" dedi.

Hatice Yalçın ise; "Şimdi ağaç dikmenin tam zamanı" diyerek; "Ağaçlarımız, çamlarımız geldi. Nisan’ın 15-20’sine kadar bunları dikeriz. Bu tarihten sonra çiçek çeşitlerimiz gelir. Bahçe bakımında en önemli özellik toprak ve gübredir. Toprakla gübreyi birleştirirseniz bitkilerimiz hem coşar hem büyür. Vatandaşlarımız buna dikkat ederse daha güzel olur. Şuan gübrelemenin tam zamanı. Bilinçli yapmak güzeldir. Eğer bahçe çok büyükse gelişigüzel ağaç dikmesinler. Vatandaşlarımız gelsin bizden bilgi alsın" şeklinde konuştu.

Çam ve fidan fiyatları hakkında da bilgiler veren Yalçın; "Çamlarımız 125 TL’den başlıyor, 2 bin 500 TL’ye kadar var. Fidanlarımız da 35 TL’den başlıyor 2 bin TL’ye kadar büyük ağaçlarımız var" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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