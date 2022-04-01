Başkan Büyükkılıç, 'Personel Alım Kura Töreni'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde ihtiyaç duyulan ve ilana çıkan pozisyonlar için başvuran adaylara yönelik noter huzurunda düzenlenen Personel Alım Kura Töreni'ne katıldı.

PAYLAŞ
  • 01.04.2022 18:09
  • Güncelleme: 01.04.2022 19:47
Başkan Büyükkılıç, 'Personel Alım Kura Töreni'ne katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde ihtiyaç duyulan ve ilana çıkan pozisyonlar için başvuran adaylara yönelik noter huzurunda düzenlenen Personel Alım Kura Töreni’ne katıldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleşen Personel Alım Kura Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve ilgili daire başkanları ile personel adayları katıldı. Personel adaylarına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilke imza atalım dedik. Mülakat kısmını geçelim, noter huzurunda kuralar çekilsin, herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler seçilsin dedik. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizin alnından öpüyorum, dualarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla eşit ve adaletli olunması, herkese aynı mesafede olunması için noter huzurunda kura çekimi yaptıklarını ifade etti. Öztürk, alımların tamamen şeffaf şekilde olduğunu, hangi kadroya hangi personel alınacaksa Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilana çıktığını, ilan sonrası müracaat olduğunu anlattı.

Değişik iş pozisyonlarına başvuran 452 kişiden 102’si şartlarını sağladıkları alanlarda göreve başlayacak.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Genç MÜSİAD Mete Yarar'ı ağırladı

Genç MÜSİAD Mete Yarar'ı ağırladı

Kayserispor ile Fenerbahçe 52. randevuda

Kayserispor ile Fenerbahçe 52. randevuda

Katil zanlısı özel ekipten 29 gün kaçabildi

Katil zanlısı özel ekipten 29 gün kaçabildi

Tekdenli öğrenciler kahramanlık türküleri ile coştu

Tekdenli öğrenciler kahramanlık türküleri ile coştu

Rektör Karamustafa'dan 'Ramazan Ayı' Mesajı

Rektör Karamustafa'dan 'Ramazan Ayı' Mesajı

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Çok Okunanlar
1
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

DAHA FAZLA
RE/MAX PERA, düzenlenen törenle hizmete açıldı

RE/MAX PERA, düzenlenen törenle hizmete açıldı

Ramazan kolileri 100 liradan başlıyor

Ramazan kolileri 100 liradan başlıyor

İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

'Toprak ve gübre birleşince bitkiler coşar'

'Toprak ve gübre birleşince bitkiler coşar'

Başkan Büyükkılıç, 'Personel Alım Kura Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç, 'Personel Alım Kura Töreni'ne katıldı