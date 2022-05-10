'Teknoloji ve İnsan' konulu Öykü Yarışması'na başvurular devam ediyor

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Teknoloji ve İnsan' konulu ödüllü Liseliler Öykü Yarışması'na başvurular devam ediyor. Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılabildiği yarışmaya,13 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

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  • 10.05.2022 15:14
  • Güncelleme: 10.05.2022 15:14
'Teknoloji ve İnsan' konulu Öykü Yarışması'na başvurular devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Teknoloji ve İnsan’ konulu ödüllü Liseliler Öykü Yarışması’na başvurular devam ediyor. Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılabildiği yarışmaya,13 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Teknoloji ile insan arasındaki güçlü ilişkinin farklı açılardan ele alınması ve günlük yaşantının vazgeçilmezi haline gelen teknoloji hakkında gençlerin bilinçlenmesinin hedeflendiği yarışmada, dereceye giren 20 öykü kitaplaştırılacak. Yarışmada birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin Türk lirası karşılığında banka hediye çeki verilecek. Teknoloji ve dünya, geleceğin teknolojisi, teknolojik gelişmeler ve çevre, insansız teknoloji ve teknoloji olmadan insan, engelsiz hayat teknolojileri gibi başlıklar yarışmanın alt temalarını oluşturuyor. Seçici kurul üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından yarışma ödül töreni 23 Haziran günü Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalından çevrim içi olarak yapılacak.

Gönderimler elektronik posta ile oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr adresine veya kargo ile Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 - Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir adresine yapılabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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