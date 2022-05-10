Talas'ta 'Esnaf Buluşmaları' yeniden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2022 yılı başında uygulamaya koyduğu Esnaf Buluşmaları, Ramazan ayında verilen aranın ardından yeniden başladı. Esnaf buluşmaları programıyla Başkan Yalçın ile bir araya gelen esnaf, istek ve taleplerini direk olarak iletme imknı buluyor.

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  • 10.05.2022 15:10
  • Güncelleme: 10.05.2022 16:14
Talas'ta 'Esnaf Buluşmaları' yeniden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 2022 yılı başında uygulamaya koyduğu Esnaf Buluşmaları, Ramazan ayında verilen aranın ardından yeniden başladı. Esnaf buluşmaları programıyla Başkan Yalçın ile bir araya gelen esnaf, istek ve taleplerini direk olarak iletme imkânı buluyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın’ın haftalık esnaf buluşmaları memnuniyetle karşılanıyor. Haftada iki gün bir esnafın işyerinde gerçekleşen buluşmalarda bir yandan günlük meseleler konuşulurken, diğer yandan da belediye tarafından yapılan çalışmalar ele alınıyor. Çeşitli öneri ve projelerin de karşılık bulduğu bu toplantılar verimli geçiyor. Birbirinden farklı işletmelerin temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın, böylece katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışı ile hizmet ortamı oluşturuyor. Esnaf buluşmalarıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, toplumun her kesiminin görüşlerine değer verdiklerini belirterek; “Esnafımız, toplumun önemli meslek gruplarından ve can damarımızı oluşturuyor. Gerek Mevlana Mahallesi Meydanı’na kurduğumuz ‘Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ uygulaması, gerekse haftada iki gün gerçekleştirdiğimiz esnaf buluşmalarıyla farklı grupların beklentilerini, talep ve isteklerini birebir dinliyoruz. Bu tür yol gösterici adımlarla yapacağımız çalışmaları daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu vesile ile bize haftada iki gün kapılarını açan ve güler yüzleriyle ağırlayan esnaf kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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İHA

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