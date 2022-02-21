'Maharetli Eller' yine uğrak noktası oldu

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

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  • 21.02.2022 11:09
  • Güncelleme: 21.02.2022 13:29
'Maharetli Eller' yine uğrak noktası oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

Tarihi Harman Mahalle Meydanı’nda kurulan ve birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, yine renkli görüntülere sahne oldu. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen vatandaşlar farklı bir hafta sonu geçirdi. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Pazara gelen ve ürünlerden satın alan vatandaşlar, organizasyonu çok beğendiklerini söyleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a böyle bir pazarı ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti.

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İHA

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