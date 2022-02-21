Öğrenciler zamanda yolculuğa çıktı

Sivas'ta lise öğrencileri Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi'ni gezerek zamanda yolculuğa çıktı.

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  • 21.02.2022 11:03
  • Güncelleme: 21.02.2022 11:03
Öğrenciler zamanda yolculuğa çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta lise öğrencileri Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezerek zamanda yolculuğa çıktı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi’nde yer alan müzeleri ziyaret etti. Müzeleri gezen öğrenciler, ilk olarak Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezerek müze müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem ve müdür yardımcısı Arş. Gör. Dr. Oktay Canbaz’dan müzede sergilenen örnekler ve hayatımızdaki önemleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, mineraller, kayaçlar, madenler, fosiller, bitkiler ve hayvanların sergilendiği ‘Aynı zamanda ses ve duman efektli volkan modeli ile yanardağlar ve arttırılmış gerçeklik kum havuzu ile yeryüzü şekilleri tanıtıldı. Daha sonra Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar kullanılan akademisyen cübbeleri, telefon rehberleri, elektronik aletler, üniversite matbaası tarafından basılan eserler vb. gibi materyallerin sergilendiği ‘Üniversite Tarihi Müzesi’ni gezdiler. Öğretmenleri eşliğinde müzeleri gezen öğrenciler, müzelerde sergilenen eserleri ve geçmişi yansıtan objeleri çok beğendiklerini ifade ettiler.

Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi, hafta içi 10.00-12-00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İHA

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