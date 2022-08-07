'Avşar, kendini feda eder ama devletini feda etmez'

Talas Belediyesi, Dünya Avşarlar Derneği ile birlikte ‘Türk Tarihi’ konulu panel gerçekleştirdi. Türk milletinin geçmişten günümüze kadar yaşadığı dönemlerin anlatıldığı programda Avşar Boyu’na ait bilgiler ve Avşar tarihi de ele alındı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen panele, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya, çeşitli branşlarda öğretim üyesi panelistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Remzi Kılıç’ın yaptığı panelde Prof. Dr. Behzat Çimen, Prof. Dr. Mustafa Talas, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Prof. Dr. Osman Mucuk ve Öğr. Gör. Memduh Yağmur konuşmacı olarak yer aldı. Program öncesi konuşma yapan Başkan Yalçın, Türklüğün ve Türk olmanın bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek, Türk milletinin tarihin her döneminde zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan bir millet olduğunu belirtti. “Yüce Yaratan bizi yaratmış ve kutsal kitabımızda ‘Biz sizi bilişesiniz, tanışasınız diye kavimler halinde yarattık’ demiş. İbni Haldun da ‘Coğrafya kaderdir’ demiş. Hiçbirimize nerde nasıl yaratılmak istersiniz diye sorulmadı” ifadeleriyle sözlerine başlayan Başkan Yalçın, “Ama Yüce Allah’ın bir lütfu olarak Türk boyunda Türk olarak yaratılmışız elhamdülillah. Orta Asya’dan bu yana zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan tek millet Türk milletidir. Bunun içerisinde Avşar Boyu da kendini devleti ve milleti için feda eder ama devletini ve milletini heba etmez. Biz bunu böyle gördük. Biz, Talas’ta yaşayan ve kendini Avşar Boyu’na ait hisseden kardeşlerimizle zaten sık sık bir araya geliyoruz ama hem bilgilerimizi tazeleyelim hem de şenlik haline getirelim diye düşündük. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Panel öncesi düşüncelerini dile getiren Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya da programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yalçın’a katkıları için teşekkür etti. Başkan Yalçın’ın her aşamada desteğini hissettiklerini dile getiren Kocakaya, şunları söyledi:

“Ben ilk önce bu organizasyonda başından sonuna kadar yanında olan, bu organizasyonun siyaset üstü olması noktasındaki duruşu dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Özellikle duruşu ve hassasiyeti bizi çok mutlu etti.”

Konuşmaların ardından Dr. İsmail Gökşen tarafından üzerinde Türk kültürüne ait motiflerin yer aldığı kilim hediye edildi. ’Türk Tarihi’ konulu panel öncesinde Başkan Yalçın’ın Avşarlara bir de müjdesi oldu. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir projenin hazırlandığını ifade eden Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesi’nde belediye tarafından hazırlanan bir arsa üzerine Avşar Kültür Merkezi yapılacağı müjdesini paylaştı. Başkan Yalçın program sonunda dernek üyeleri ve panelist hocalara çiçek takdim etti.