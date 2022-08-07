Şehir merkezinde yoğunluğu azaltan proje hayata geçiyor

Böylece eski bina yıkılarak üst tarafa yeşil alan alt tarafa katlı otopark yapılacak.

Hunat Mahallesi’nin şehrin merkezi olması nedeniyle yoğun bir yer olduğunu ve burayı rahatlatacak bir projeyi yakında hayata geçireceklerini belirten Başkan Palancıoğlu “Uzun uğraşlar sonucu 60 yıl önce yapılmış olan 50. Yıl Dedeman Ortaokulu’nun içini boşaltarak Hulusi Akar Bulvarı üzerine Kayseri’nin en lüks ve en büyük okuluna taşıdık. Hunat Mahallesi’ndeki boş binanın yakında ihalesini yapacağız ve şehrin merkezini rahatlatacak olan en önemli projelerden birini hayata geçireceğiz. Şehir merkezinde hem görsellik hem yeşil alan hem de otopark ve trafik açısından rahatlama sağlayacak merkezi yeni bir parkı buraya kazandıracağız. Yaklaşık 60 yıl önce yapılmış ömrünü tamamlamış olan bu binayı yıkıp üstü yeşil alan altını da katlı otopark yapacağız. Dolayısıyla şehir merkezine büyük katkı sağlayacak bir proje olacak. Hunat Mahallesi şehir dışından ve şehir içinden gelen insanların yoğun kullandığı bir bölge. Bundan dolayı şehir merkezimizi misafir odamız olarak tanımlıyoruz” dedi.

Ayrıca Nazmi Toker Okulu’nun da bu kapsamda Melikgazi Belediyesi’ne geçtiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Burayı da belediye hizmet alanı yaptık. Bu bizim en özel projelerimizden biri. Kültür sanat merkezi yapacağımız bu projede Kayseri’nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projeyi hayata geçireceğiz. Çok büyük bir alanda yapmış olduğumuz bu projemiz kapsamında artık birçok etkinliği hayata geçirerek Kayseri’nin yaşayan canlı bir noktası haline getireceğiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyerek başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey olmak üzere özellikle çok emeği geçen Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey’e, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.