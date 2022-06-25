'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında altyapı, imar ve sosyal belediyecilik kulvarında faaliyetlerini gerçekleştirirken, sanal mecrada da hizmetini sürdürüyor. Bu çerçevede akıllı telefonlardan hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Kayseri uygulaması, 83 bin 500 kişi tarafından telefonlara yüklendi.

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  • 25.06.2022 11:59
  • Güncelleme: 25.06.2022 13:09
'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında altyapı, imar ve sosyal belediyecilik kulvarında faaliyetlerini gerçekleştirirken, sanal mecrada da hizmetini sürdürüyor. Bu çerçevede akıllı telefonlardan hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Kayseri uygulaması, 83 bin 500 kişi tarafından telefonlara yüklendi.

Büyükşehir Belediyesi teknolojinin imkânlarını da Kayserililere sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede akıllı şehircilik ile ilgili projeleri bir bir hayata geçirerek Kayseri’yi ‘akıllı şehircilik’ anlamında teknolojiye entegre eden Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli olarak geliştirilip güncellenen ‘Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması’ hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana 43 bin 700 android, 39 bin 800 de İOS tabanlı akıllı telefonlar tarafından yüklendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı telefonlardan vatandaşlara hizmetine aksatmadan devam ediyor. Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması’nda bu zamana kadar en çok hizmet nöbetçi eczane bildirimi yönünde gerçekleşti. Uygulama içerisinde vatandaşlar tarafından en çok bilgi edinilen konu nöbetçi eczane olurken, onu mobil harita, şehir kameraları, Beyaz Masa, Kent Bilgi Sistemi ve muhtar bilgileri takip etti.

Günümüzde kullanımı her geçen daha da artan akıllı telefonlar için tasarlanmış olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin sanal mecrada da yapılabilmesine olanak tanıyan Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine kolayca ulaşım imkânı sağlanıyor. Bu çerçevede arama ve sesli arama fonksiyonları ile en yakın ve nöbetçi eczaneler, adreslerine kadar kullanıcıya bildirilirken, beyaz masa hizmetleri, vefat duyuruları, kültür sanat etkinlikleri, Kent Bilgi Sistemi içerisindeki adres arama, hastane, tarihi eserler, noter, ATM ve otoparklar gibi noktalara ulaşma fırsatı ile şehir kameralarına ulaşım hizmeti sunuluyor. Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması ile ayrıca, muhtar bilgileri, projeler, haberler, imar plan değişiklikleri ve harita gibi bilgilere de kolayca ulaşılabiliyor.

İHA

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