Aradığı markaları bulamayınca, kendisi butik açtı

Sivaslı girişimci kadın, özellikle tesettür giyimde Sivas'ta arayıp bulamadığı giysi markalarını kendisinin açtığı butikte topladı.

PAYLAŞ
  • 25.06.2022 11:19
  • Güncelleme: 25.06.2022 11:19
Aradığı markaları bulamayınca, kendisi butik açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı girişimci kadın, özellikle tesettür giyimde Sivas’ta arayıp bulamadığı giysi markalarını kendisinin açtığı butikte topladı.

Sivas’ta yaşayan girişimci Güzin Bayatoğlu, Sivas’ta aradığı tesettür giysilerini bulmakta güçlük çekince ilginç bir çözüm üretti. Bayatoğlu bir butik açarak Sivas’ta bulunamayan tanınmış markaların ürünlerini Mimoza isimli butikte bir çatı altında topladı.

Bayatoğlu yaptığı açıklamada, “1 Nisan 2022 de mağazamızı açtık. Çok uzun yıllardır hayalini kurduğum, hep düşlediğim bir şeydi ama nasip bu zamana oldu. Düşündüğüm ve Sivas’ta olmadığını fark ettiğim birkaç firmayla anlaşma sağladık. Sivas’ta bayanlarımızı en şık ve en güzel şekilde giydirmek hevesiyle çıktık bu yola. Sivas’ta olmayan birçok markayı burada buluşturduk. Bu mağazada bulunan birçok ürün tesettür markaları” dedi.

Gençler giysi tercihinde dizilerden etkileniyor

Bayatoğlu, iş yerinde tesettür giyim başta olmak üzere her tercihe göre ürünler bulunduğunu ifade ederek, “Özellikle gençlerimiz izledikleri dizilerden etkileniyorlar. Trend olan renkler, modeller daha fazla ön plana çıkıyor. İnsanların cinsiyeti, sosyal yaşamı, ekonomik durumu kıyafet seçiminde de çok çok etkili. Müşterilerimiz geldikleri zaman buna göre alışveriş yapıyorlar. Herkesin bir tarzı var, inancı var, ekonomik durumu var. Bu durumlar etkiliyor alışverişi. Şuan da yaz sezonunda olduğumuz için trend renkler canlı renkler. Örneğin yeşil, fuşya gibi canlı renkler çok daha fazla tercih ediliyor. Bence Z kuşağı güzel ve çok tarz giyiyorlar. Modayı daha çok takip ettikleri için trendleri daha çok yakıştırıyorlar ve ben tarzlarını çok beğeniyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon

İncesu'da turizm çalışmaları meyvesini vermeye başladı

İncesu’da turizm çalışmaları meyvesini vermeye başladı

Şekere yüzde 37 ila 67 arasında zam yapıldı

Şekere yüzde 37 ila 67 arasında zam yapıldı

İşçi taşıyan fabrika servisinden korkutan kaza

İşçi taşıyan fabrika servisinden korkutan kaza

Kayseri'de ava kapalı bölgeler açıklandı

Kayseri’de ava kapalı bölgeler açıklandı

Bakan Akar'dan Kayseri ziyareti

Bakan Akar’dan Kayseri ziyareti

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

'Akıllı Şehir Kayseri' uygulamasına en çok nöbetçi eczane soruldu

‘Akıllı Şehir Kayseri' uygulamasına en çok nöbetçi eczane soruldu

DAHA FAZLA
Gültepe'de çıkan yangında mücadele eden ekipler objektife yansıdı

Gültepe'de çıkan yangında mücadele eden ekipler objektife yansıdı

Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar

Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar

Melikgazi'de 4 Kütüphane ve 3 Teknoloji Atölyesinin açılışı yapıldı

Melikgazi'de 4 Kütüphane ve 3 Teknoloji Atölyesinin açılışı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki CHP'li belediyelere yüklendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki CHP'li belediyelere yüklendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Vatandaşımızın gelir seviyesi yüzde 40 artırılacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Vatandaşımızın gelir seviyesi yüzde 40 artırılacak'