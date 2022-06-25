Aradığı markaları bulamayınca, kendisi butik açtı

Sivaslı girişimci kadın, özellikle tesettür giyimde Sivas’ta arayıp bulamadığı giysi markalarını kendisinin açtığı butikte topladı.

Sivas’ta yaşayan girişimci Güzin Bayatoğlu, Sivas’ta aradığı tesettür giysilerini bulmakta güçlük çekince ilginç bir çözüm üretti. Bayatoğlu bir butik açarak Sivas’ta bulunamayan tanınmış markaların ürünlerini Mimoza isimli butikte bir çatı altında topladı.

Bayatoğlu yaptığı açıklamada, “1 Nisan 2022 de mağazamızı açtık. Çok uzun yıllardır hayalini kurduğum, hep düşlediğim bir şeydi ama nasip bu zamana oldu. Düşündüğüm ve Sivas’ta olmadığını fark ettiğim birkaç firmayla anlaşma sağladık. Sivas’ta bayanlarımızı en şık ve en güzel şekilde giydirmek hevesiyle çıktık bu yola. Sivas’ta olmayan birçok markayı burada buluşturduk. Bu mağazada bulunan birçok ürün tesettür markaları” dedi.

Gençler giysi tercihinde dizilerden etkileniyor

Bayatoğlu, iş yerinde tesettür giyim başta olmak üzere her tercihe göre ürünler bulunduğunu ifade ederek, “Özellikle gençlerimiz izledikleri dizilerden etkileniyorlar. Trend olan renkler, modeller daha fazla ön plana çıkıyor. İnsanların cinsiyeti, sosyal yaşamı, ekonomik durumu kıyafet seçiminde de çok çok etkili. Müşterilerimiz geldikleri zaman buna göre alışveriş yapıyorlar. Herkesin bir tarzı var, inancı var, ekonomik durumu var. Bu durumlar etkiliyor alışverişi. Şuan da yaz sezonunda olduğumuz için trend renkler canlı renkler. Örneğin yeşil, fuşya gibi canlı renkler çok daha fazla tercih ediliyor. Bence Z kuşağı güzel ve çok tarz giyiyorlar. Modayı daha çok takip ettikleri için trendleri daha çok yakıştırıyorlar ve ben tarzlarını çok beğeniyorum” dedi.