Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, haksız kazanç sağlayanlara karşı son dönemlerde özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 24.12.2021 13:56
Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, haksız kazanç sağlayanlara karşı son dönemlerde özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde ‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ gereğince denetimler yapıyor.
Bu kapsamda il genelinde denetim yapan zabıta ekipleri, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti.

Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi.

Zabıta Daire Başkanlığı tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerin artarak olarak devam edeceğini ifade etti.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstikbal'le evlerin her hali güzelleşecek

İstikbal'le evlerin her hali güzelleşecek

Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

1 yılda 3 bin 184 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi

1 yılda 3 bin 184 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıt sektörü krizde

Kağıt sektörü krizde

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

DAHA FAZLA
İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

MHP'den Turkovac'a destek

MHP'den Turkovac'a destek

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı