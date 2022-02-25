Zabıta, öğrenci ve personel servis araçları ile taksileri denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren, personel servis araçları, okul servis araçları, ticari taksiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği doğu ve batıdan gelen ilçe araçları ve otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçlarla ilgili denetimleri sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, araçların özel izin belgeleri, şoför özel izin belgeleri, araç teknik uygunluk belgeleri, okul servis araçlarında rehber personel bulundurup bulundurmadığı ve servis araçları yönetmeliğine ticari taksiler ve taksi durakları çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinde bulunan kurallara uyulup uyulmadığı sorgulanıyor. Ayrıca UKOME kararı gereği doğudan ve batıdan gelen ilçe araçlarının Doğu Terminali’ne ve Batı Terminali’ne girip girmediği gibi konularla ilgili de denetim gerçekleştirildi. Otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçların da denetlendiği uygulamada, ayrıca araçların temiz ve bakımlı olması yönünde, araç şoförleri uyarılarak yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulandı.

KAYSERİ (1HA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren öğrenci ve personel araçları ile ticari taksilere yönelik denetim yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren, personel servis araçları, okul servis araçları, ticari taksiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği doğu ve batıdan gelen ilçe araçları ve otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçlarla ilgili denetimleri sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, araçların özel izin belgeleri, şoför özel izin belgeleri, araç teknik uygunluk belgeleri, okul servis araçlarında rehber personel bulundurup bulundurmadığı ve servis araçları yönetmeliğine ticari taksiler ve taksi durakları çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinde bulunan kurallara uyulup uyulmadığı sorgulanıyor. Ayrıca UKOME kararı gereği doğudan ve batıdan gelen ilçe araçlarının Doğu Terminali’ne ve Batı Terminali’ne girip girmediği gibi konularla ilgili de denetim gerçekleştirildi. Otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçların da denetlendiği uygulamada, ayrıca araçların temiz ve bakımlı olması yönünde, araç şoförleri uyarılarak yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulandı.