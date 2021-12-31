Zabıta Ekipleri Pitbull köpekleri için harekete geçti

Yozgat'ın Yerköy Belediye Zabıta ekipleri ve Yerköy Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri ilçede bulunan başıboş Pitbull köpeklerini topladı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 31.12.2021 13:51
Zabıta Ekipleri Pitbull köpekleri için harekete geçti
Yozgat'ın Yerköy Belediye Zabıta ekipleri ve Yerköy Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri ilçede bulunan başıboş Pitbull köpeklerini topladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Yerköy Belediye Zabıta ekipleri ve Yerköy Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri ilçede bulunan başıboş Pitbull köpeklerini topladı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan sahipsiz Pitbull cinsi köpeklerin ekipler tarafından toplanıp belediyeye ait geçici hayvan barınağına götürüldüklerini söyledi.

İlçe halkının güvenliği ve sağlığı için sahipsiz köpeklerin ekiplerin sık sık toplandığını belirten Başkan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Yerköy Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekibi, Yerköy belediyesi geçici hayvan barınağı ekiplerimiz ve Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve küçük çocuklarımızın sağlıklar ve güvenliği için tehlike arz eden iki adet Pitbull köpeği için çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda sahipsiz iki adet Pitbull cinsi köpekler ekipler tarafından el konularak geçici hayvan barınağına götürülmüştür. Pitbull cinsi köpeğinin yanı sıra cadde ve sokaklarda bulunan sahipsiz köpeklerde ekiplerimizden tarafından sık sık toplanmaktadır. Belediye olarak, ilçe halkımızın sağlığı ve güvenliği için bu tarz hayvanların uygun koşullarda barınmasının sağlanarak gerekli tedavilerinin yapılması amacıyla yapılan çalışmada onlarca sokak köpeği ve iki adet Pitbull cinsi köpek gerekli güvenlik önlemleri altında usulüne uygun olarak yakalanarak geçici hayvan barınağına götürülmüştür.” dedi.

Başkan Yılmaz, ilçemizde sahipsiz ve tehlike arz eden başıboş köpekler toplanarak rehabilite edildiğinin altını çizdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

DAHA FAZLA
Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü