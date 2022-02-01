Yürüyen merdivenlerden düşen bebek hayatını kaybetti

Olay, dün bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 3 aylık bebek T.B., annesinin kucağındayken yürüyen merdivenin 1. katından düşerek boşluktaki zemine çakıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne daha sonra ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bilinci kapalı bir şekilde sevk edilerek entübe edildi. Hastaneye kaldırılan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.