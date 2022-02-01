Yürüyen merdivenlerden düşen bebek hayatını kaybetti
Kayseri'de bir alışveriş merkezinde, yürüyen merdivendeyken annesinin kucağından boşluğa düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
- 01.02.2022 10:50
- Güncelleme: 01.02.2022 10:50
Olay, dün bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 3 aylık bebek T.B., annesinin kucağındayken yürüyen merdivenin 1. katından düşerek boşluktaki zemine çakıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne daha sonra ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bilinci kapalı bir şekilde sevk edilerek entübe edildi. Hastaneye kaldırılan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
BGC
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN