Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

Kayseri’de Yunus timlerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve diğer ekiplerin katılımı ile Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bulunan cadde ve sokaklar üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik şok uygulama yapıldı.

Yapılan şok uygulamada toplam 154 şahıs ve 32 araç sorgulandı.