YRP Melikgazi Başkanı Adıgüzel: “Kazanamayan çiftçi tarımı bıraktı”

YRP Melikgazi İlçe Başkanı Adıgüzel, ekonomik durumu ve çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Sahabiye’de kurulan Perşembe pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Adıgüzel, fiyatların el yaktığını söyledi. Adıgüzel, “Pazarda, vatandaşlarımızın pahalılık hakkındaki görüşlerini dinledik. Fiyatlar maalesef el yakıyor ve bu yüzden vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyoruz” dedi.

Şu anki Pazar yerinde 90’lı yıllarda tarım yapıldığını da anımsatan Adıgüzel, şu an yerinde gökdelenlerin olduğunu kaydetti. Melikgazi kırsalında da tarım tamamen bitmiş durumda olduğunu savunan Adıgüzel, “Yem fiyatları çok pahalı, çiftçiler ekip biçemiyor ve bu da fiyatlara yansıyor. İnsanlarımızın 11 ayda yiyemediklerini şu ramazan ayında yemeleri gerekirken maalesef fiyatlardan dolayı yine yiyemiyorlar. Parti olarak bizim bu konuda çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu.

Partisinin 2023’te tek başına iktidar olacağını söyleyen YRP Melikgazi İlçe Başkanı Orhan Adıgüzel, “2023’te, 54. hükümetin bize verdiği güveni tazeleyerek tek başımıza iktidara gelerek vatandaşımızın umudu olmak istiyoruz. Memleketin çıkarları ve bütün insanlığın refahı için Yeniden Refah Partisi olarak her şeyin daha adil olmasını sağlayacağız” diyerek sözlerine tamamladı.