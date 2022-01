YRP’li Önder Narin’den iktidar için ‘köpük’ benzetmesi

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, yüksek faturaları ve ülke gündemini değerlendirdi. Elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamların ardından faturaların kabardığını anlatan Narin, artan asgari ücretin de vatandaşın cebine girmeden faturalara gittiğini söyledi.

‘YENİDEN REFAH PARTİSİ İKTİDAR OLACAK VE BU KÖPÜĞÜ SÖNDÜRECEK’



Vatandaşın alım gücünün iyice düştüğünü anlatan YRP Kayseri İl Başkanı Narin, iktidar için ‘köpük’ benzetmesi yaptı. Narin, “Vatandaş iki ay önce ödediği faturayı şu an 2-3 katı olarak ödüyor. Doğalgaz, elektrik, su faturasına yetişemez oldu. Asgari ücrete zam geldi diyoruz ama bu zam 2800 lira olduğu dönemde alım gücü şu anki durumdan daha fazlaydı. 200 lira ödeme yapan vatandaşa şu an 600 lira fatura geliyor ve ne yapacağını şaşırıyor. 600 lira fatura gelen iş yeri sahipleri ‘şu an 5 bin liraya kadar fatura geliyor’ diyor. Bunun izahı da yok, zemini de yok. Vatandaşın boğazına geldi artık. İşveren işçisini çalıştırıp, fabrikasını çalıştıramıyor. Üretim yapamıyor. İşçi de asgari ücretli yetişemediği için, alım gücü düşük olduğu için çalışamaz halde ve evine ekmek götüremez halde. Bu yüksek faturaların köpük olduğunu söyleyen iktidara şunu söylüyoruz; en yakın seçimde inşallah iktidarın köpüğünü bu vatandaş alacak. İktidar da köpük yani şu anda. Biz ilk seçimde Yeniden Refah Partisi’nin iktidar olacağını ve bu köpüğü söndürüp sağlam bir temel içerisinde vatandaşımızı rahata kavuşturacağımızı söylüyoruz, müjdesini de veriyoruz” diye konuştu.