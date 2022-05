YRP’li Mehmet Şimşek: “tek başımıza gümbür gümbür geliyoruz”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Talas İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, Millî görüş esaslarında dayalı bir parti olduklarını ve halka kendilerini anlatmakta hiçbir zaman zorlanmadıklarını dile getirdi. 920 ilçede olduğu gibi Talas için de seçime hazır olduklarını vurgulayan Şimşek, “Onurla, gururla kimliğimizi taşıyoruz. İl başkanımız Önder Narin’in talimatları doğrultusunda projelerimize devam ediyoruz. Talas halkının bizden beklentisi yüksek. Hiçbir vatandaşımız hiçbir koalisyona bizi ortak görmüyor. İnşallah tek başımıza gümbür gümbür geliyoruz. Kafalardaki soru şuydu; mevcut hükümet giderse kim gelir, kim yapar. Allah izin verirse Dr. Fatih Erbakan’ın kurmuş olduğu Yeniden Refah Parti’si bu beklentiyi karşılayacak. Yetkiyi aldıktan sonra da 81 ilde 81 projeyi de hayata geçirmeye başlayacağız. Biz yeniden eski Türkiye’yi, güçlü Türkiye’yi ülkemize kazandıracağız” dedi.

Talas Teşkilatı olarak ortaklaşa çalıştıkları geziler, turizm adına yaptıkları çalışmalar olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek ilçe için hazırladıkları yeni projelerinden bahsetti. Şimşek, “Talas hem konum hem de yerleşik halkın beklentileri itibarıyla kayda değer bir yer. Her türlü etkinliğe, her türlü projeye açık. Talas, Derebey Viyadüğünde atlama sporlarını barındıran faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla da kalmayıp, Talas’ta her hafta yapacağımız haberlerde, yeni projelerimizi sizlere söylemek istiyoruz. Derebey Viyadüğündeki bu çalışmamızı da ‘Proje 1’ olarak sizlere sunuyoruz. Bu çalışmamızın turizme katkı sağlamasını umuyoruz” diyerek konuşmasına devam etti.

Turizmde olduğu gibi tarım alanında da bilinçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütmek istediklerini belirten Şimşek, “Yeniden Refah Parti’si olarak 81 ilde 81 proje adı altında tarımı da kapsayan güzel projelerimiz var. Kontrollü tarımı, tarımın nasıl yapılması gerektiğini, ekilen ürünlerin nasıl pazara sunulacağını, emek veren çiftçimizin nasıl kazanan taraf olacağını gösteren bir proje içindeyiz. Biz Talas’ta da aynı projeyi düşünmekteyiz. Yetki aldığımız durumda, Ziraat mühendislerimizle birlikte ekim yapılabilecek bölgeleri tespit edip, halkımıza göstereceğiz. Bu proje kapsamlı bir şekilde geliştirilebilir, değiştirilebilir. Buradaki amacımız çiftçimizi ezdirmemek, çiftçimizin kazançlarını korumak ve vatandaşımızın alım gücünü zorlamadan ürünlerini oluşturabilmek” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞIMIZA ÖLÜMÜ GÖSTERİP HASTALIĞA RAZI ETTİLER’

Piyasanın ciddi bir şekilde halka zarar verdiğini dile getiren Şimşek, vatandaşın geçim derdinden dolayı siyasetten uzaklaştığını söyledi. İktidar oldukları durumda ilk başta çözecekleri şeyin ekonomi olduğuna değinen Şimşek, “Maalesef açıklanan bir haberde ete yüzde 48 zam geldiği açıklandı. Bundan bir hafta önce bayram telaşı sarmışken halkımızı, birçok insan cebi boş gezdi. Halkımızın çoğunluğu boynu bükük bir bayram geçirdi. Bunun üzerine Türk lirasının en aşağıda olduğunu, daha da düşemeyeceğini anlatan açıklamalar yapıldı. Hiçbir proje üretilmediği gibi vatandaşın maaşının korunamadığı ve her türlü zammın desteklendiği bir duruma düştük. Bu piyasanın düzelmesi içinde Yeniden Refah Parti’si olarak açıkladığımız, israfın önüne geçeceğimiz bir projemiz var. Sadece vergilerle geçinen bir devlet değil de üreten, ürettikleriyle yöneten bir devlet modeliyle piyasayı hızlı bir şekilde toparlayacağız. Son zamanlarda yapılan söylemlerle, vatandaşımıza ölümü gösterip hastalığa razı ettiler. Fiyatı yükseltip biraz azaltarak, fiyatı düşürdüklerini göstermeye çalıştılar. Bu algı operasyonudur” dedi.

Mehmet Şimşek son olarak, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin 8 Mayıs Dünya Anneler Günü’nü kutladı. Şimşek, “Biliyorsunuz kutsalımızın, annelerimizin günü. Başta şehit aileleri ve anneleri olarak herkesin anneler gününü partim ve kendim adına kutluyorum. İnşallah hak ettikleri ilgiyi, hak ettikleri saygıyı her zaman görecekler” diyerek sözlerini sonlandırdı.