YRP’li Güzin Yiğit: ‘24 Temmuz’da Fatih Erbakan’la Kayseri coşacak’

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Kadın Kolları, il genelinde faaliyetlerini sürdürüyor. 24 Temmuz’da YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Kayseri’ye geleceğini söyleyen YRP Kadın Kolları Başkanı Güzin Yiğit, bu kapsamda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Yiğit, “Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı olarak büyük bir heyecan ve aşkla davamızı anlatmaya, kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere 24 Temmuz’da Fatih Erbakan geliyor, büyük bir kongremiz var. Kayseri’ye coşkuyu ve heyecanı yeniden tattıracağız. Bu çalışmalar öncesinde bir kermes hazırlığımız var. Kermesi ve kongre çalışmalarında neler yapacağımızı konuşmak için bir araya geldik. Haftanın üç günü toplantı yapıyoruz. Mahalleler de kapı kapı geziyoruz, stant açıyoruz. Kadınlar komisyonu olarak Kayseri’de büyük şeylere imza atıyoruz. Elhamdülillah şunu da görüyoruz ki, Kayseri de Yeniden Refah rüzgârı çok güzel bir şekilde esiyor” dedi.

‘İNSANLARIN GÜVENİLİR LİDERE İHTİYAÇLARI VAR’

İnsanların millete dönük politika ve siyasete ihtiyacı olduğunu söyleyen Yiğit, bu konuda Fatih Erbakan’ın gerekli yerlerde gerekenleri söylediğini vurguladı. Yiğit, 24 Temmuz’da yapılacak kongre için her kadın üyelerin yanlarında 5 kadın getirmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu ay Türkiye genelinde Kadınlar Komisyonumuz büyük bir rekora imza attı. Kadınlar komisyonu üye sayısında daha da artış olacak. İnsanları bizim çağırmamıza gerek kalmıyor. Stant açtığımız yerlerde kendileri gelip, imzalarını atıyorlar. Bu konu da sıkıntı yaşamıyoruz. İnsanlarımız koşa koşa geliyorlar. Geçen hafta stanttın başında çok üzüldüğüm bir olay oldu. Bir beyefendi baygınlık geçirdi, artık bizi kurtarın diye. İnsanlarımız artık bunalmış durumda. Bir umuda, yeniden bir ışığa, yeniden refaha ihtiyaçları var. Biliyorsunuz ki hanımlar bir eliyle beşiği, bir eliyle de dünyayı sallar. Bizler de o şekilde bir elimizle beşiği, bir elimizle de dünyayı sallamaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Hanımlar evin yöneticisi olmakla kalmıyor, ülke yönetimine de talibiz” şeklinde konuştu.