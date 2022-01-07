YRP Başkanı Narin: 'Memura verilen maaş artışı, enflasyon karşısında kayboldu'

YRP Kayseri İl Başkanı Narin, KBGC mikrofonlarına gündemi değerlendirdi. Erciyes dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Narin, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu. Memur ve emekli maaşlarının son günlerin birinci gündem konusu olduğunu ifade eden Narin, maaş artışlarının enflasyon karşısında çok düşük kaldığını öne sürdü. “Memurların maaşlarına zam yapılmadı” diyen Narin, “Niye yapılmadı diyoruz? Çünkü enflasyon farkı verildi. Çünkü 100 liralık ürün 200 lira oldu. Bununla alakalı vergiden dolayı devletin geliri de arttı Hem memurumuz hem de emeklimiz bu zamlardan memnun değil. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olması çok da düşük bir oran. Çünkü enflasyon yüzde 36, gerçek enflasyon yüzde 80. kira bin 500 lira. Gerisi kalıyor tabii ki geçimine. Yani zaten bir kişi emekli olduğunda kendini zor idare ediyor. O yüzden çok düşük kaldı. Genel başkanımız Fatih Erbakan’ın önerisi memura ve emekliye yüzde 150, yüzde 200 zamdı. Ancak gelir seviyesinde bir refah payı oluyordu o zaman. Maalesef yüzde 25 bir rakam söylediler. Bu da zaten enflasyon farkı olarak verildi, hiçbir şekilde zam yansımadı” dedi.

“ZAMLAR VATANDAŞIN BELİNİ BÜKTÜ”

Ürünlere gelen zamların halkın belinibüktüğünü anlatan YRP Kayseri İl Başkanı Narin, elektrik ve doğalgaz kullanımana gelen yüksek orandaki zamlara dikkat çekti. Elektriğe cumhuriyet tarihinin rekor zamlarından birisini yapıldığını öne süren Narin, “Elektriğe yüzde 125 gibi cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran bir zam geldi. 150 kilowatta kadar yüzde 50, 150 kilowatı geçen abonelere ise yüzde 126 civarında bir zam. Ben bu yaşıma kadar böyle bir zamla karşılaşmadım. Dolayısıyla biz emekliye yüzde 25, her şeyi enflasyona oranlarken yüzde 25 zamlar verirken geçim için ama diğer taraftan yüzde 126 zam oranıyla halkımıza nasıl bir enflasyon farkı veriyoruz ya da geçim alanı bırakıyoruz? Bunu devletimize, hükümetimize sormamız gerekiyor. İnsanlar ısınacak doğalgaza gelmiş yüzde 50 kadar bir zam” diye konuştu.

“İKTİDARIMIZDA ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Biz bu zamlar altında vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak hepsinin çözümü bizde diyoruz. Bazı vatandaşlarımız diyor ki ‘Siz gelseniz ne yapacaksınız?’ Biz gelsek, gerçekten milli görüşün reçetelerini uygulayacağız. Çünkü daha önce iştir kişinin aynası lafa bakılmaz diye bir şey var. Bizim için her zaman ne derler referansımız Necmettin Erbakan hocamızın 54’üncü hükümet zamanında milletin gerçekten refaha kavuşması için yaptığı hamlelerin devamı olarak bugüne uyarlanmışı olarak geleceğiz. Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde ekonomik kaygısı bırakmayacağız. Herkes refah ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecek. Buna gerçekten inanın. Bu ülke çok büyük bir ülke, çok büyük topraklar üzerinde yaşıyoruz, kıymetli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Osmanlı2dan Selçuklulardan bugüne kadar gelen bir mirasın üzerinde yaşıyoruz. Biz diyoruz ki 4-5 hamleyle çok kolay bir şekilde biz bu durumdan çıkabiliriz. İnsanlarımızın ekonomik kaygısı olmasın, her şekilde bizim çözümlerimiz hazır. Yeter ki Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan’a oy vermek” dedi.

“KORONAVİRÜS TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKLA SONA ERECEK”

Kronovirüsün aşıyla değil, toplumsal bağışıklıkla çözülebileceğini iddia eden Narin, “Yine bu konuda da genel başkanımız Fatih Erbakan’ın başta söylediği noktaya sonradan geldik. Görüyoruz ki maskeler, PCR testleri, dörder beşer aşıların hiçbir şekilde fayda etmediği ve Omicron varyantının hızla yayılıp, artık çare olarak düşünülmesi pandeminin nasıl biteceğini bize gösteriyor. Bizim başta savunduğumuz gibi toplumsal bağışıklık sistemiyle bitmeli. Başka yöntemi yok, başka hiçbir şeklide de çaresi yok. Biz bunu savunduk, aşılarda da gördük ki hiçbir etkisi olmuyor bazen. Özellikle son zamanlarda bilim adamları birbirine düştü. Turkovac veya Biontech diye. Akşam bir programda Biontech aşısını önerenler neden Turkovac aşısını önermiyor diye eski dönemlerde bilim adamları çıktı. Bu da yine bizim bu konuda haklılığımızı çıkarttı. Artı dikkat edilmesi gereken bir konu da sadece biz pandemiye yöneldik. Sadece Omicron varyantına yöneldik ama çocuklar gribal enfeksiyon ve domuz gribi dediğimiz enfeksiyonlardan şu an acillerde yer bulamıyorlar. Aciller tıklım tıklım dolu. Yaklaşık 2-3 saate varan sıralar bekliyorlar. Acillerin karşısında şifa diye limon satanlar oluyor. Bu durumda ben burada Kayseri valimiz Şehmus Günaydın’a diyorum ki; Siz il hıfzıssıhha kurulu olarak sadece yukarıdan Cumhurbaşkanımızdan bir emir gelip de pandemi konusunda bir önlem almak istiyorsunuz? İl hıfzıssıhha kurulu her dönemde önlem alması gereken bir kurum. Dolayısıyla okullarda çocuklar tabiri caizse Omicron varyantı pandemiden hariç şu anda gribal enfeksiyondan okula gidemiyor. Bu da çok önemli bir husus. Bu konuda mesela sömestr tatilini öne alıp 1 hafta önceden tatil verilmesini biz buradan öneriyoruz çocuklarımızın sağlığı için.” diye konuştu.

YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, sözlerinin sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.