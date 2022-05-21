YRP Başkanı Narin: “Değişmeden siyaset yapacağız”

Necmettin Erbakan’ın başkanlığı dönemini anımsatan Narin, “Fatih Erbakan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapacağız ve 54. hükümet zamanındaki yapılan icraatları ülkeye tekrar kazandıracağız” dedi.

YRP Kayseri İl Başkanlığı, partisine yeni kazandırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurdu. Burada vatandaşlara şeker ikram edildi. YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, vatandaşın partilerine ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi. Meydanda bütün partilerin olduğu gibi kendilerinin de stantları olduğunu belirten Narin “Kayseri’nin Cumhuriyet meydanında görüyorsunuz Yeniden Refah Partisinin standı var ve diğer partilerinde stantları var sizler buna şahit oluyorsunuz. Bütün stantlar boşken Yeniden Refah partisinin stantlarına gençler olsun halkımız olsun koşarak gelip kendiliğinden üye oluyorlar. Artık ‘Geliyor gelmekte olan’ diyenler geliyor. Gelmekte olan Refah Partisinin olduğunu görüyor. Güzel bir rüzgâr Yeniden Refah Partisi rüzgârı, bahar geldi yaz gelecek ülkemizi sürekli baharda ve yazda tutacağız inşallah. Herkesin ekonomik sıkıntılarını biliyoruz mazotun, çayın fiyatlarının ne kadar olduğunu biliyoruz, çarelerini biliyoruz. Ekibimiz çok güzel, arkadaşlarımızla beraber sürekli sahadayız pırlanta gibi gençlerimiz Hak’la batılı ayırıp buraya gelip inşallah Yeniden Refah Partisi teşkilatlarını üye oluyorlar” dedi.

‘FATİH ERBAKAN’I 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ’

Birim başkanlarının, il yönetimlerinin ve parti gençliğinin sürekli olarak sahada olduğunu vurgulayan Narin, Yeniden Refah Partisi’nin gece gündüz çalıştığını belirtti. Narin, “Artık Kayseri’nin âtıl siyaset ve betonlaşmış siyaset anlayışından kurtulması için, herkesin özgürce kendini ifade edebileceği bir siyaset anlayışına kavuşmak adına, tek yönlü değil bütünü kapsayan siyaseti topluma kavuşması için Yeniden Refah Partisi teşkilatlarımız gece gündüz çalışıyor. Liderimiz Dr. Fatih Erbakan’ın hocamız Necmettin Erbakan’ın izinde bize çizdiği yolda bizde A, Z, D kuşağı demeden gençlerimizin geleceğini oluşturabileceğimiz milletimizin geleceğini rahat bir şekilde oluşturabileceğimiz ve gerçekten bu ülkeye yarın için güvenle uyanabileceğimiz için gençlere kucak açıyoruz” dedi. Narin, Fatih Erbakan’ı 13’ üncü Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.



Siyaseten değişmeyeceklerinin sözünü veren Narin, “Bugün ne isek yarın da o olacağımıza söz veriyoruz. Özümüzden vazgeçmeyerek Kayseri’mizle birlikte Türkiye’ye inşallah Yeniden Refah Partisi’nin rüzgarını getirip Dr. Fatih Erbakan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapıp ve bizlerde ülkenin refaha kavuşmasını 54.üncü hükümet zamanındaki yapılan icraatları tekrar kazanacağız. Çiftimiz köylümüz emeklimiz memurumuz asgari ücretlimiz hepsi de dua edecek şekilde biz teşkilatlarımız tamamladık ve Kayseri’de yakında gümbür gümbür projelerle kendimizi açıklayarak geleceğiz. Seçim akşamı inşallah sandık patlatacağız. Çünkü görüyorsunuz ki siyasi ortamda herkes kutuplaşmayla birbirine saldırmakla uğraşıyor, biz de projelerimizle tanınmak istiyoruz. Biz halkımıza ne yapacağız bundan bahsedeceğiz. Ahmetler Mehmetler ırkçılıktan bahsetmiş… Bizim için 7 milyar insanın refahı önemlidir. 7 milyar insan bizim için aynı statüdedir” ifadelerini kullandı.