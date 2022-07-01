Yozgatlı öğrenci 500 tam puan alarak LGS birincileri arasında yer aldı

Yozgat Çözüm Koleji'nde ortaöğretim eğitimini tamamlayan Ahmet Özdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

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  • 01.07.2022 16:07
  • Güncelleme: 01.07.2022 16:07
Yozgatlı öğrenci 500 tam puan alarak LGS birincileri arasında yer aldı
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Yozgat Çözüm Koleji’nde ortaöğretim eğitimini tamamlayan Ahmet Özdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Yozgat’ta LGS sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Çözüm Koleji öğrencisi Ahmet Özdemir, Türkiye birincileri arasına girmeye hak kazandı. Türkiye genelinde 48 ilde 193 öğrencinin tam puan aldığı sınavda Yozgat’ı gururlandıran Ahmet Özdemir, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde sürdürmek istediğini söyledi.

Özdemir, sınava 4 yıl boyunca sistematik bir şekilde hazırlandığını belirterek, “5. sınıftan beri ortaöğretim eğitimimi Çözüm Kolejinde sürdürdüm. 5.sınıftan itibaren temel ata ata sistematik bir şeklide LGS’ye hazırlandım. Bu süre zarfından bol bol kitap okudum. Sadece 8.sınıfta gerçekleştirilen çalışmayla kazanılan bir başarı değildi. 8. sınıfta birçok deneme sınavına girdim, Türkiye geneli olsun okulumuzun düzenlediği sınavları kaçırmadım. Çok fazla ve farklı tekniklerde sorular çözerek sınava hazırlandım. Özellikle Türkçe öğretmenim Cihangir Ersoy ve İngilizce öğretmenim Ziya Ozan’ın destekleriyle sınavda tüm soruları doğru cevaplamak nasip oldu. Almanca hazırlık eğitimi veren İstanbul Erkek Lisesi’nde lise eğitimimi burslu olarak sürdürmek istiyorum. Hedefimde mühendis olmak var. Sınavda emeklerini esirgemeyen aileme ve okul yöneticilerime de teşekkür ediyorum.” dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da 2022 yılı LGS Türkiye birincisi Ahmet Özdemir’i ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti.

Yozgat Çözüm Koleji Müdür Yardımcısı Recep Yazan da, öğrencilerini tebrik ederek Türkiye birincisi çıkarmalarının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yazan, “Türkiye genelinde 48 ilden 193 LGS birincisi çıktı. Bunlardan birisi de Yozgat ve okulumuz öğrencisi Ahmet Özdemir oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda yüzde 80 oranında LGS’de başarı elde ettik. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu oranı artırarak devam etmek istiyoruz. Öğrencimiz Ahmet Özdemir’i tebrik ediyor ve lise hayatında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

İHA

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