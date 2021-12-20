Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu

Yozgat'ta 2 gündür devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde erken saatlerde sis etkili oldu.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 10:22
Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu
Yozgat'ta 2 gündür devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde erken saatlerde sis etkili oldu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 2 gündür devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde erken saatlerde sis etkili oldu.

Yozgat kent merkezinde günün ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehir içi yollarda araçlar yavaş ilerlerken trafikte de zaman zaman yoğunluk oluştu. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken polis ekipleri de hem devriye attı hem de kavşaklarda önlem aldı. Şehrin simgelerinden sis Çapanoğlu Büyük Cami ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı da sis nedeniyle görünmez oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun sisin oluştuğunu belirten araç sürücüsü Çağrı Suluv, trafikte ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi. Suluv, “Yozgat’ta günün ilk ışıklarıyla beraber yoğun bir sis oluştu. Görüş mesafesi bir hayli düştü biz de sürücüler olarak büyük sıkıntılar yaşadık. Yerine göre 5 metreye kadar düştü, önümüzdeki aracı göremez hale geldik. Olumsuz hava şartları bizleri çok etkiledi” dedi.

Osman Erkoç ise “Yozgat’ta 2 gündür kar yağıyordu, yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle göz gözü görmediği için sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyorum. Dikkat etmezlerse büyük kazalara sebebiyet verebilir” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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