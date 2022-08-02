Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 02.08.2022 16:53
  • Güncelleme: 02.08.2022 16:53
Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Yozgat’ta Yücel A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Polat K. idaresindeki ND 154 DV yabancı plakalı BMW marka otomobil, E-88 karayolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor

‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açılıyor

AGÜ Mimarlık 'tan Uzunyayla Kırsal Çalıştayı

AGÜ Mimarlık 'tan Uzunyayla Kırsal Çalıştayı

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret

38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

Maymun çiçeği vaka sayısı 5'e yükseldi

Maymun çiçeği vaka sayısı 5’e yükseldi

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

5
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu futbolcular yeni sezon formalarını tanıttı

Kayserisporlu futbolcular yeni sezon formalarını tanıttı

Doktor Başkan'dan diş hekimliği mesleğine 'altın bilezik' vurgusu

Doktor Başkan'dan diş hekimliği mesleğine 'altın bilezik' vurgusu

DAHA FAZLA
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

TÜRKSOY Heyetinden Kayseri Üniversitesi'ne Ziyaret

TÜRKSOY Heyetinden Kayseri Üniversitesi'ne Ziyaret

Kayıp şahıslar buldu olay yeri inceleme tespit etti

Kayıp şahıslar buldu olay yeri inceleme tespit etti

Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret

Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret

Küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs mahalleli tarafından linç edildi

Küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs mahalleli tarafından linç edildi