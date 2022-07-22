Yozgat'ta saman balyası mesaisi başladı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Yozgat'ta hububat hasadının ardından saman balyalama mesaisi de başladı.

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  • 22.07.2022 14:46
  • Güncelleme: 22.07.2022 14:46
Yozgat'ta saman balyası mesaisi başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Yozgat’ta hububat hasadının ardından saman balyalama mesaisi de başladı.

Yozgat’ta biçerdöverler tarafından hasat edilen ve tarlada kalan saplar, patos makinesiyle saman haline getiriliyor. Balya makinesiyle hazırlanan samanlar satışa sunuluyor. Yozgat’ta hazırlanan saman balyaları, ihtiyacın yoğun olarak hissedildiği bölgelere tırlarla sevk ediliyor. Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor.

"Samanın tonunu 500-550 liraya alıyoruz, balyalayıp 950-1000 liraya satıyoruz"

Samsun’un Havza ilçesinden Yozgat’ın Sorgun ilçesine gelen saman toptancısı Şaban Acar, Yozgat’ta üretilen samanın Türkiye’nin birçok bölgesine gönderildiğini söyledi. Acar, “Yozgat Yeşilova köyünde biçercilerin getirdiği samanları balyalıyoruz. Samanın tonunu 500-550 liraya alıyoruz, balyalayıp 950-1000 liraya satıyoruz. Maliyetler çok yüksek ton başına bize 100 lira kalıyor. Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz. Şu an elimizdeki samanları mesafe uzak illerimize gönderirken fiyatları maliyete göre artıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılara toptan veriyoruz. Samanlarımız burada paketleniyor, tırlara nakliye yoluyla besicilere yolluyoruz” dedi.

Çiftçinin erken hasat yapmaması gerektiğini de belirten Acar, “Toptancılar olarak çiftçilerimizin erken hasat yapmamasını istiyorum. 15 gün kadar geç yapılsa buğday da saman da nemli olmayacak, bu çok büyük bir sıkıntı. Hububatı yere serip kurutmaktansa dalında kurusun zamanında hasat yapsınlar” şeklinde konuştu.

İHA

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