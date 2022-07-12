Yozgat'ta otobüs yoldan çıktı, 8 yolcu hastaneye kaldırıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 8 yolcu yaralandı.

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  • 12.07.2022 11:35
  • Güncelleme: 12.07.2022 11:35
Yozgat'ta otobüs yoldan çıktı, 8 yolcu hastaneye kaldırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 8 yolcu yaralandı.

İstanbul’dan Yozgat’ın Sorgun ilçesine giden N.A. hakimiyetindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, Yerköy Sanayi mevkilisinde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 8 yolcu çeşitli yerlerinden hafif bir şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam ettiler.

İHA

Kayseri Gündem
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