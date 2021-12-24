Yozgat'ta manda sütü markalaştırılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Sorgun İş Geliştirme Merkezi arasında 'Manda Sütü Markalaşıyor' projesi kapsamında üretim işbirliği protokolü imzalandı.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 11:17
Yozgat'ta manda sütü markalaştırılacak
Yozgat Bozok Üniversitesi ile Sorgun İş Geliştirme Merkezi arasında 'Manda Sütü Markalaşıyor' projesi kapsamında üretim işbirliği protokolü imzalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Sorgun İş Geliştirme Merkezi arasında “Manda Sütü Markalaşıyor” projesi kapsamında üretim işbirliği protokolü imzalandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen protokolde, manda sütünden üretilen ürünlerden marka oluşturularak ülke ekonomisine ve üreticiye katkı sağlanması için yapılaması gereken çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda üreticiden hijyenik şartlarda toplanan manda sütü, Sorgun İş Geliştirme Merkezinde kurulan süt işleme tesisinde işlenecek. Bu tesislerde üretilen manda yoğurdu, kaymağı, tereyağı ve peyniri markalaştırılacak.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci konuşmasında, “Sorgun İŞGEM olarak sağlık kaynağı olan manda süt ürünlerinin üretilmesi ile markalaşma, istihdam ve kırsal kalkınmaya da destek vereceğiz. İŞGEM kaynaklarıyla biran önce üretime başlayıp bu konuda üreticimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, köy şartlarında üretimi yapılan manda sütünü, tüketicinin istediği hijyenik ve sağlıklı hale getirilip süt ürünlerine dönüştürüleceğini ve proje ile üreticilerin, manda sütünü değerinde ve istedikleri zaman satabileceklerini ifade etti.

İmza törenin ardından İŞGEM Müdürü ve Gıda Mühendisi Salih Kocatepe de, kurulan süt işleme tesisi ve manda sütünden elde edilen ürünler hakkında açıklamalarda bulundu.

İHA

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