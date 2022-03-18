Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta gece saatlerde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

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  • 18.03.2022 10:53
  • Güncelleme: 18.03.2022 10:53
Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta gece saatlerde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Yozgat’ta dün gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Öğrenciler okullarına, çalışanlar da mesailerine kar yağışı altında gitti. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı sonrası kentte hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

Yozgat’ta son yılların en fazla kar yağışının bu yıl gerçekleştiğini söyleyen Oğuz Bahçeli, “Yozgat’ta geceleyin başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bu sene son yılların en fazla kar yağışının alındığı söyleniyor. Göletlerimiz, barajlarımız doluyor. Uzun yıllar Yozgat’ta kuraklık yaşanıyordu, çiftçilerimizde dertliydi, bu sene çok bereketli yıl geçireceğiz” dedi.

Sevilay Kayaaslan ise “Geceden beri kar yağıyor. Bu yıl Yozgat beklenen karı aldı, güzel görüntüler de oluşuyor. Uzun zamandır kuraklık sıkıntısı vardı, bu kar yağışı kuraklığa iyi gelecek” şeklinde konuştu.

İHA

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