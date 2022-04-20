Yozgat'ta davul ve zurna eşliğinde sahur halayı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ramazan davulcusunu durduran bir grup vatandaş, davul ve zurna eşliğinde halay çekip oyun oynadı.

Ramazan ayının önemli geleneklerinden birini yaşatan ve vatandaşları davul, zurna ile sahura kaldıran ramazan davulcuları, bu gece yalnız kalmadı. Akdağmadeni’nde gece saatlerinde ekmek almak için bir fırına gelen vatandaşlar, ramazan davulcusunu durdurup davul ve zurna eşliğinde halay çekerek oyun havası oynadı. Vatandaşlar ramazanı eğlenceye dönüştürürken sahur için kalkan mahalleli de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.