Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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  • 18.03.2022 11:16
  • Güncelleme: 18.03.2022 11:16
Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı
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Yozgat’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliğinde gerçekleştirilen törende, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlik defterini imzalayan Vali Polat, Türk tarihinin geçmişten bugüne üstün zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Bu zaferi vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

İHA

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