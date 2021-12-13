Yozgat'ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı

Yozgat'ta amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla Yozgat Valiliği Özel İdaresi tarafından alınan spor malzemesi düzenlenen törenle kulüp temsilcilerine verildi.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 16:33
Yozgat'ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı
Yozgat'ta amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla Yozgat Valiliği Özel İdaresi tarafından alınan spor malzemesi düzenlenen törenle kulüp temsilcilerine verildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla Yozgat Valiliği Özel İdaresi tarafından alınan spor malzemesi düzenlenen törenle kulüp temsilcilerine verildi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve amatör spor yöneticileri katıldı.

Amatör sporun her daim desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, “Bugün de Yozgat’ımızda güzel bir organizasyon ile birlikteyiz. Hep söylüyoruz çocuklarımızı, gençlerimizi sporla sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmamız gerekiyor diye. Bu konuda 31 amatör takımımıza bugün malzeme yardımında bulunduk. 31 takımımıza eşofman takımı verdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda da imkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz devam edecek. Tekrar tüm spor kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından il özel idaresi kaynakları alınan eşofman takımları 31 amatör spor kulübüne verildi.

İhlas Haber Ajansı

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