Yozgat'ın çehresi değişiyor

Yozgat Belediyesi, Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi doğrultusunda Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. etap yapım projesi inşa çalışmalarına başlıyor.

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  • 15.08.2022 12:22
  • Güncelleme: 15.08.2022 12:22
Yozgat'ın çehresi değişiyor
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Yozgat Belediyesi, Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi doğrultusunda Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. etap yapım projesi inşa çalışmalarına başlıyor.

Yüklenici firma ile imzaların atıldığı proje ile 3 bin 472 metrekare alan üzerine 43 işyeri ve 15 büro inşa edilecek.

Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde hayata geçirilecek olan Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, “Projemiz hayata geçtiğinde yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşerilerimizin yaşam merkezi haline gelecek. Eski ve kullanışsız hale gelen bu alanda yıkım çalışmaları tamamlandı. Yapılacak modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak projemiz, aynı zamanda şehrimize katma değer sağlayacak.

Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projelerimizin tamamlanması sonrası bu bölge, hem hemşerilerimizin hem de şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek.” dedi.

İHA

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