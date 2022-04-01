Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor

Erkekler Hentbol 2. Lig D Grubunu namağlup lider tamamlayıp birinci lige yükselmek için mücadele vermeye hak kazanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

PAYLAŞ
  • 01.04.2022 09:30
  • Güncelleme: 01.04.2022 09:30
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erkekler Hentbol 2. Lig D Grubunu namağlup lider tamamlayıp birinci lige yükselmek için mücadele vermeye hak kazanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, Ankara’da 4-8 Nisan günlerinde düzenlenecek Erkekler Hentbol 2. Lig play-off müsabakalarına antrenör Ozan Salep eşliğinde hazırlanıyor. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan mavi beyazlı ekip, teknik ve taktik çalışmaların ardından iki takım halinde hücum ve savunma çalışarak antrenmanı tamamlıyor.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve grubunu elde ettiği başarılı sonuçların ardından namağlup lider tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, 12 takımın katılacağı ve 2 grup halinde oynanacak play-off müsabakalarında; Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü, Çaykur Rizespor Kulübü ve 1954 Hendekspor Kulübü ile mücadele verecek.

Play-off müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayıp birinci lige çıkmak istediklerini söyleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü Antrenörü Ozan Salep, “Bizim için gerçekten zorlu bir mücadele oldu. 2. Lig D grubunu oyuncularımızın da üstün başarılarıyla iyi bir şekilde tamamladık. Grubumuzu namağlup birincilikle tamamlayıp play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandık. 4-8 Nisan günleri arasında yapılacak olan Hentbol Erkekler 2. Lig play-off mücadelesini Ankara’da oynayacağız. Bu doğrultuda kulüp olarak tabi ki hedefimiz birinci lige yükselmek ama biz hedefimizi daha da büyüterek şampiyon olarak birinci lige yükselmek istiyoruz. Başarılarımız devam edecek. Kulüp başkanımız ve Belediye Başkanımız Celal Köse’ye spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Takım kaptanı Ahmet Uyar ise “2. Lig’de namağlubuz. Şu an play-off maçlarına hazırlanıyoruz. 2. Lig’de gösterdiğimiz başarıyı play-offlarda da sürdürerek şampiyon olmak istiyoruz. Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile birinci lige çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Play-off hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Çağrı Suluv da, “Çalışmalarımız iyi gidiyor. 2. Lig Erkekler D Grubunu namağlup lider tamamladık. Bir üst lige çıkmak için play-off maçları oynamaya hak kazandık. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek için Ankara’ya gideceğiz. Hedefimiz şampiyon olarak birinci lige çıkmak” ifadelerine değindi.

Alperen Düzcan ise “Grubumuzu lider olarak başarılı bir şekilde tamamladık, Ankara’da da aynı mücadeleyi göstererek şampiyon olup birinci lige çıkmayı istiyoruz. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Esnaf Kadir Berberoğlu: 'Ramazan'da fırsatçılık yapmak isteyenler var'

Esnaf Kadir Berberoğlu: “Ramazan'da fırsatçılık yapmak isteyenler var”

İncesu'da aspir tohumu dağıtımı başladı

İncesu'da aspir tohumu dağıtımı başladı

Otobüsle uyuşturucu taşırken yakalanan şahsa 8 yıl 4 ay hapis

Otobüsle uyuşturucu taşırken yakalanan şahsa 8 yıl 4 ay hapis

Sarıoğlan ve Akkışla'ya doğalgaz için ilk adım atıldı

Sarıoğlan ve Akkışla'ya doğalgaz için ilk adım atıldı

'İftarda çok sıcak çorba içilmemeli'

'İftarda çok sıcak çorba içilmemeli'

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekdenli öğrenciler kahramanlık türküleri ile coştu

Tekdenli öğrenciler kahramanlık türküleri ile coştu

Rektör Karamustafa'dan 'Ramazan Ayı' Mesajı

Rektör Karamustafa'dan 'Ramazan Ayı' Mesajı

DAHA FAZLA
Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

kayseri' de aranan 18 şahıs yakalandı

kayseri' de aranan 18 şahıs yakalandı

Yeşilhisar ve Yahyalı'da pancar ekimi başladı

Yeşilhisar ve Yahyalı’da pancar ekimi başladı

Kayseri Diş Hastanesi, iftar sonrası hizmet vermeye devam edecek

Kayseri Diş Hastanesi, iftar sonrası hizmet vermeye devam edecek

Doğalgaza peş peşe zamlar geldi

Doğalgaza peş peşe zamlar geldi