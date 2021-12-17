Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor galibiyete odaklandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi D Grubunda mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, ligin ilk müsabakasında yarın Gaziantep Hentbol Spor Kulübü ile karşılaşacak.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 13:28
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor galibiyete odaklandı
Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi D Grubunda mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, ligin ilk müsabakasında yarın Gaziantep Hentbol Spor Kulübü ile karşılaşacak.
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Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi D Grubunda mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, ligin ilk müsabakasında yarın Gaziantep Hentbol Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Hentbol Erkekler 2. Ligi 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak ilk hafta müsabakaları ile başlayacak. Temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, ilk karşılaşmasını kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep Hentbol Spor Kulübü ile yapacak. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak müsabakada temsilcimiz salondan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

Antrenör Ozan Salep eşliğinde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen temsilcimiz, Gaziantep Hentbol Spor Kulübü maçı hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep Hentbol Spor Kulübü maçından 2 puanla ayrılıp lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen antrenör Ozan Salep, “Sezonun ilk maçları her zaman zor geçer. Sezon hazırlıklarımıza 4 ay önce başladık. İstekli ve arzulu bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Cumartesi günü sahamızda konuk edeceğimiz Gaziantep Hentbol Spor Kulübü karşısında en iyi sonuçla sahadan ayrılarak ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam. Cumartesi günü de taraftarımızı arkamızda görmek istiyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var” dedi.

İhlas Haber Ajansı

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