Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kayseri’de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Yöresel Ürünler Fuarı’, bugün kapılarını misafirlerine açtı.

Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ve 25 Haziran - 03 Temmuz arasında açık olan Yöresel Ürünler Fuarı’na Türkiye’den 100’ yakın firma katıldı. Vatandaşlar düzenlenen fuarda aradıkları ürünleri uygun fiyata bulabilecek.

Fuarla ilgili açıklama yapan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Bugün saat 10.00 itibari ile Yöresel Ürünler Günlerimiz başladı. Önümüzdeki hafta Pazar akşam 22.00’ye kadar devam edecek. Yine Türkiye’nin dört bir köşesinden 100’e yakın firma Kayseri’de hem hemşerilerimize hem de Kayseri civarındaki vatandaşlarımıza burada ürünlerini sunuyor. Kayserililer hiçbir zaman fuarımıza olan ilgi ve alakasını esirgemedi, herkesi yeniden fuarımıza bekliyoruz” dedi.