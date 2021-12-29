Yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 08:58
Yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6201. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde yürüyen Hacı Duran G.’ye (27), kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından otomobilden ateş açıldı. Hacı Duran G. tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralanırken, araç olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı Duran G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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