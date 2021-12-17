Yılın son 'maharetli elleri'

Geçen yıl hayata geçirilen ve açılışından bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 19 Aralık Pazar Günü el emeği ürün meraklılarını ağırlayacak.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 14:59
Yılın son 'maharetli elleri'
Geçen yıl hayata geçirilen ve açılışından bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 19 Aralık Pazar Günü el emeği ürün meraklılarını ağırlayacak.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçen yıl hayata geçirilen ve açılışından bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 19 Aralık Pazar Günü el emeği ürün meraklılarını ağırlayacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu Pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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